Razem walczą z przestępczością finansową

Fight FinCrime Forum 2022 to międzynarodowe wydarzenie w idei think-tank. Celem forum jest wymiana wiedzy i stworzenie przestrzeni do dyskusji w zakresie zapobiegania przestępczości finansowej m.in. finansowania terroryzmu czy łamania sankcji. Spotkanie jest okazją do poznania trendów rynkowych, międzynarodowych zmian legislacyjnych, praktyk wdrożeniowych oraz do przekazania doświadczeń z zakresu egzekwowania prawa w dziedzinie przestępczości finansowej. Konferencja skierowana jest do profesjonalistów, studentów i osób zainteresowanych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.