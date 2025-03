Ceny w słowackiej Biedronce. Sprawdziliśmy, ile kosztują zakupy

Biedronka otworzyła swój pierwszy sklep na Słowacji. Marka jest sąsiadom Polski dobrze znana - wielu Słowaków z przygranicznych miejscowości przyjeżdżało do naszego kraju, by robić tańsze zakupy w dyskontach. Czy sklep koło Bratysławy będzie dla nich równie atrakcyjną propozycją? Postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztują zakupy w słowackiej Biedronce.

Piątego marca Biedronka otworzyła sklep we wsi Miloslavov, w której mieszka 4,7 tys. osób. To miejscowość w zachodniej Słowacji oddalona o ponad 20 km od Bratysławy.

Sieć zadebiutowała pod polską nazwą. Marka Biedronki jest już na Słowacji rozpoznawalna. Serwis money.pl pisał w połowie ubiegłego roku, że na słowackich stronach internetowych pojawiło się nawet określenie "otok na Polsku", co oznacza najazd na Polskę. Słowacy chętnie robili zakupy na targowiskach w Nowym Targu i Jabłonce, a także w lokalnych sklepach, m.in. właśnie w Biedronce.

Ceny w słowackiej Biedronce

Redakcja WP Finanse była obecna na otwarciu Biedronki w Słowacji. Postanowiliśmy sprawdzić ceny w sklepie we wsi Miloslavov. Spójrzmy na popularne produkty spożywcze.

1 kg ketchupu Heinz kosztuje w promocji 2,79 euro (cena regularna 4,95 euro, czyli 20,58 zł), czyli 11,60 zł

Orzechy laskowe 300g - 2,97 euro, czyli 12,35 zł

Warzywa na patelnię Mroźna Kraina 700g - 2,49 euro, czyli 10,35 zł

Jajka z wolnego wybiegu 10 sztuk - 2,79 euro, czyli 11,60 zł

Kuskus 1kg - 1,58 euro, czyli 6,57 zł

Cytryny 1kg - 1,45 euro (przecena z 2,39 euro), czyli 6,03 zł

Woda mineralna 0,75 l - 0,99 euro, czyli 4,12 zł

ser żółty 350 g - 2,39 euro, czyli 9,94 zł

wieprzowina 250g - 3,69 euro, czyli 15,34 zł

Wspomniane ceny trudno jest odnieść do polskich w stosunku 1:1. Przede wszystkim Biedronka przed otwarciem deklarowała, że będzie szeroko korzystać ze współpracy ze słowackimi dostawcami, a w dłuższym terminie lokalne produkty mają stanowić przynajmniej 40 proc. asortymentu. Już teraz zauważalna część żywności pochodzi ze słowackiego rynku.

Tak wygląda pierwsza Biedronka na Słowacji © WP

Porównywanie cen jest więc utrudnione. W przypadku róznic między sklepami Biedronki w Polsce mówimy o produktach o tych samych gramaturach, pochodzących od tych samych dostawców. W przypadku Słowacji część producentów jest polskim konsumentom nieznana, co sprawia, że porównanie ma charakter orientacyjny. Należy brać także poprawkę na to, że Biedronka nie ma ujednoliconych cen i te same produkty mogą kosztować więcej lub mniej w zależności od lokalizacji sklepu.

By dać szerszy obraz, jak ceny na Słowacji mają się do polskich, postanowiliśmy jednak sprawdzić, ile te same produkty kosztują w Biedronce w Warszawie. I tak pół kilograma cytryn kosztowało w stolicy 4,49 zł (czyli 8,98 zł za cały kilogram - prawie 3 zł drożej niż na Słowacji), 300g sera żółtego Tylżycki to koszt 9,75 zł (podobna cena, ale gramatura 50g mniejsza niż na Słowacji), a 10 jajek z wolnego wybiegu kosztowało 9,49 lub 12,49 zł (odpowiednio mniej i więcej niż w słowackim sklepie).

Woda mineralna Polaris 0,75 l kosztuje natomiast 1,49 zł, czyli znacząco mniej niż za butelkę o takiej samej pojemności trzeba byłoby zapłacić na Słowacji.

Starając się porównać ceny z polskiej i słowackiej Biedronki trzeba brać jednak pod uwagę także różnice w płacach między oboma krajami. Średnie wynagrodzenie na Słowacji w ostatnim kwartale 2024 r. wyniosło 1643 euro brutto. Przeliczając te kwotę po obecnym kursie, daje nam to 6830 zł miesięcznie. To mniej niż w Polsce, bo w analogicznym okresie średnia płaca nad Wisłą wynosiła 8477 zł 21 gr brutto.

Należy przy tym pamiętać, że przeciętne zarobki w gospodarce mogą wahać się nawet o kilkaset złotych z miesiąca na miesiąc. Co więcej, na porównania duży wpływ ma również kurs europejskiej waluty - ten wahał się w ubiegłym roku od okolic 4,25 zł do prawie 4,40 zł.

Biedronka na Słowacji © WP Finanse | KRN

Inne różnice między Polską i Słowacją

Poza wysokością cen, pierwszy dyskont należący do Jeronimo Martins na Słowacji wyróżnia się także godzinami otwarcia. Sklep w Miloslavovie jest otwarty od poniedziałku do soboty w godz. 7:00-21:00. Z kolei w niedziele jest otwarty w godz. 8:00-20:00. Dla porównania w Polsce sklepy Biedronki otwarte są (także w mniejszych miejscowościach i wsiach) zazwyczaj od godz. 6.00-7.00 do 22.00-23.00.

Inne, choć zbliżone do siebie, będą także wynagrodzenia kasjerów. Sprzedawcy zatrudnieni na pełny etat (38,75 godziny tygodniowo) w Biedronce mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 1350 euro brutto miesięcznie, czyli w przeliczeniu ok. 5,6 tys. zł - ustalił "Fakt".

Dla porównania kasjerzy-sprzedawcy Biedronki w Polsce otrzymują na start od 5 tys. 150 zł do 5 tys. 500 zł brutto.