Polacy coraz częściej oszukują na L4. Padł rekord

W 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał decyzje o zwrocie nienależnych zasiłków chorobowych na kwotę 34 mld zł. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2023 r., kiedy to suma wyniosła 16,45 mld zł.

Urszula Juszczyk, dyrektorka Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS, podkreśliła w trakcie sejmowej komisji, że ubezpieczonym przysługują odwołania od decyzji o zwrocie zasiłków. "Dziennik Gazeta Prawna" donosi, że w 2024 r. wstrzymano wypłaty zasiłków na kwotę prawie 640 tys. zł, co jest niemal dwukrotnie większą sumą niż w 2020 r.

ZUS nie tylko ściga pracowników korzystających z L4, lecz także lekarzy wystawiających zwolnienia. W 2023 r. przeprowadzono ponad 460 tys. kontroli, kwestionując niemal 29 tys. zwolnień, co pozwoliło zaoszczędzić 29 mln zł.

Poza tym ZUS zwraca uwagę na przypadki, gdzie zwolnienia lekarskie są wystawiane bez rzetelnej weryfikacji stanu zdrowia pacjenta . Zdarzały się sytuacje, w których L4 było wydawane w zamian za korzyści finansowe. To powoduje, że zarówno pracownicy, jak i lekarze są pod szczególną kontrolą.

Alarmujące dane z ZUS-u. Coraz więcej zwolnień L4 z kodem "C"

Alarmujące dane z ZUS-u. Coraz więcej zwolnień L4 z kodem "C"

Z raportu Enel-med wynika, że w 2023 r. co czwarty Polak był przynajmniej raz na zwolnieniu lekarskim. Dane wskazują, że to młodsi pracownicy (do 30. roku życia) częściej korzystają z L4 - 34 proc. z nich nie wzięło w ubiegłym roku ani razu zwolnienia lekarskiego. Dla porównania w przypadku starszych zatrudnionych (powyżej 50. roku życia) ten odsetek wyniósł aż 60 proc.