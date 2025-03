Rywal KFC podbija Polskę. W marcu otworzy 5 nowych restauracji

Kolejny Popeyes pojawi się w okolicach Oleśnicy. Będzie to pierwszy w regionie i trzeci w Polsce Drive Thru należący do tej sieci fast food, położony przy jednej z najważniejszych w kraju dróg ekspresowych na trasie S8 łączącej Wrocław z Warszawą. Dzięki temu kierowcy mogą składać zamówienia bez opuszczania samochodu.