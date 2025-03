Koniec zmiany czasu coraz bliżej? Resort ujawnił nowe informacje

Na jesieni 2024 r. minister rozwoju zapowiedział, że Polska wykorzysta prezydencję w UE do zakończenia zmiany czasu . Jak podaje "Fakt", temat ten został wpisany do agendy polskiej prezydencji. Prace nad uchyleniem dyrektywy 2000/84/WE, która miała znieść zmianę czasu, rozpoczęto w 2018 r., ale dotąd nie zakończono.

Polska objęła prezydencję w UE 1 stycznia 2025 r. i ma pół roku na przeforsowanie tego pomysłu. Minister Paszyk już podjął pierwsze kroki, by przełamać impas w negocjacjach. "Fakt" donosi, że szef polskiego resortu rozwoju rozmawiał z komisarzem ds. zrównoważonego transportu Apostolasem Tzitzikostasem, przekonując go do utrzymania dyrektywy w programie prac KE na 2025 r.