Rolnicy boją się kontroli, grozi im utrata dopłat. Inspekcja tłumaczy

Nowe przepisy Unii Europejskiej wprowadzają obowiązek powiązania kontroli gospodarstw rolnych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) z przyznawaniem unijnych dopłat. Od 1 stycznia 2025 r. każdy kraj członkowski musi wdrożyć tzw. warunkowość społeczną, co oznacza, że dopłaty będą uzależnione od przestrzegania przepisów BHP i prawa pracy.

Według statystyk GUS w 2023 r. przeciętny polski rolnik zarobił na każdym hektarze ziemi prawie 5,5 tys. zł. - To mocno przestrzelone wyliczenia - komentował w rozmowie z WP Finanse Mateusz Żurawiński, rolnik z Pułtuska.

Co więcej, rolnicy są sceptyczni co do wiarygodności tych statystyk. Z czerwcowej ankiety GUS z 2023 r. wynika, że zaledwie jedna dziesiąta rolników uznaje swoją działalność za opłacalną, a prawie 40 proc. twierdzi, iż nie jest ona dochodowa. W porównaniu z wcześniejszymi latami rośnie pesymizm.