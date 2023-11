Recykling w wersji 2.0 jest łatwiejszy, niż myślisz. Twój wybór przy sklepowej półce ma znaczenie

Karton z nową zakrętką wciąż można wielokrotnie otwierać i zamykać. Nadal jest to wygodne i praktyczne – tu nie zmienia się nic. Rewolucja zaczyna się wtedy, gdy opakowanie trafia do recyklingu. Przez lata słyszeliśmy, że pojemnik należy zgnieść – by nie zajmował dużo miejsca. Ale co zrobić z zakrętką? Pozostawić ją nakręconą? Odkręcić i wrzucić osobno? Zebrać do większego pojemnika i oddać do przetworzenia razem? Innowacja, którą wprowadziła sieć Biedronka, sprawia, że nie musimy już się nad tym zastanawiać. Nowe opakowania zostały bowiem zaprojekowane tak, by ich recykling był prostszy i skuteczniejszy, zmiana przyniosła dodatkową korzyść bo przymocowane zakrętki są lżejsze od standardowych, dzięki temu w produktach marki Riviva zaoszczędzono w skali roku 11 ton plastiku niewprowadzonego do otoczenia.