Region ma zapłacić gigantowi miliony. Dorzucą 400 zł do każdego fotela

W ramach umowy LOT zobowiązany będzie do oznakowania dwóch samolotów reklamą województwa. Powierzchnia reklamowa wyniesie od 80 do 120 m2 na każdy samolot. Co ciekawe, nie ma wymogu, by samoloty operowały z lotniska Olsztyn-Mazury, ani by uruchomiono nowe połączenia z tego portu — czytamy na portalu olsztyn.com.pl.