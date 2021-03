Rekordowa inflacja i niskie stopy procentowe. To zła wiadomość dla milionów Polaków

Czy zaglądałeś ostatnio do tabeli oprocentowania? Jeśli to zrobisz, zobaczysz wiele pozycji, zaczynających się od zera – a nawet od dwóch zer, bo w wielu przypadkach oprocentowanie lokat bankowych wynosi – uwaga! – 0,01 procent. Tych wartości nie zobaczysz jednak w reklamach – tam można znaleźć oferty lokat na poziomie nawet 2 procent, ale dotyczy to tylko pierwszych 3 lub 6 miesięcy albo jest to oferta dla nowych klientów. Po tym krótkim czasie oprocentowanie depozytów spada praktycznie do zera, a ty z każdym dniem tracisz to, co zdołałeś zaoszczędzić. Jak to możliwe?