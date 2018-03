Rekordowa liczba mieszkańców Nowego Jorku. Polaków jednak coraz mniej

Ponad 8,6 mln osób – tyle osób w 2017 roku mieszkało w Nowym Jorku. To rekordowy wynik, jednak nie dotyczy wszystkich - liczba mieszkających tam Polaków spada. Często decydują się na powrót do kraju ze względu na sentyment do rodzinnych stron.

Na spadek liczby Polaków wpływa również fakt, że przyjezdni z lat 80. osiągnęli już wiek emerytalny (WP.PL, Fot: Małgorzata Jaworska)

Departament Planowania Przestrzennego podał, że od kwietnia 2010 roku do lipca 2017 roku liczba ludności w Nowym Jorku wzrosła o 5,5 proc. Wtedy mieszkało tam już ponad 8,62 mln obywateli. To niemal o pół miliona więcej niż siedem lat wcześniej.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, za migracje do Nowego Jorku odpowiada polepszająca się sytuacja mieszkaniowa. Po czasach recesji nastał boom na rynku nieruchomości - do użytku oddano więcej lokali, co przyciągało chętnych do zamieszkania w metropolii.

Wzrost liczby mieszkanców, to także większa liczba urodzeń w stosunku do liczby zgonów, co związane jest z wydłużeniem się średniej długości życia. Tempo przyrostu ludności było jednak zmienne: między 2010 a 2011 rokiem wyniosło aż 1,2 proc., podczas gdy między 2016 a 2017 tylko 0,1 proc.

Polaków w Nowym Jorku coraz mniej

Dla odmiany, w Nowym Jorku nie rośnie społeczność polska. W 2010 roku liczyła aż 212 tys. osób - siedem lat później jest znacznie mniejsza.

Według dr Thaddeus C. Radzilowskiego, prezesa Piast Institute w Hamtramck, w stanie Michigan, w 2016 roku w NYC mieszkało już tylko 194 tys. osób pochodzenia polskiego. Aż 48 tys. z nich urodziło się w Polsce, nie w Stanach.

Jak mówi cytowany przez PAP, prof. Czesław Karkowski za przyczynę zmniejszania się społeczności polskiej można uznać łatwiejszy dostęp do emigracji zarobkowej na rynkach europejskich. W wyjeździe przeszkadzają również problemy z uzyskaniem amerykańskiej wizy.

Według dr Karkowskiego na spadek liczby Polaków w tamtejszych rejonach wpływa również fakt, że przyjezdni z lat 80. osiągnęli już wiek emerytalny. Wielu z nich decyduje się na powrót do Polski ze względów sentymentalnych.