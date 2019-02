Restauracja z piekła rodem. Pracują na czarno i są regularnie karani

W tej restauracji nikt nie ma żadnej umowy, ale za to wszyscy wpłacili kaucje za możliwość pracy. "Kary lecą za wszystko, zwłaszcza tydzień przed wypłatą, byleby tylko zapłacić każdemu pracownikowi minimum 100 zł mniej" - czytamy we wpisie pracownika.

Zanim do tego doszło internauci mogli dowiedzied się, że obsługa restauracji pracuje kompletnie na czarno. Nikt nie ma żadnej umowy. Z drugiej strony właściciel finansowo karze swoich pracowników bez umiaru.

Podobnie jest kiedy sa wątpliwości co do czystości w lokalu, lub tempa odbierania telefonów. Do tego wszystkiego w restauracji ma obowiązywać system kaucji pracowniczych.