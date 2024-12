Rewolucja w urlopach. Dodatkowe 15 tygodni dla rodziców

27 listopada Sejm przyjął ustawę zmieniającą Kodeks pracy, która wprowadza dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz dzieci wymagających dłuższej hospitalizacji. Ustawa przewiduje do 15 tygodni dodatkowego urlopu , w zależności od długości hospitalizacji dziecka.

Dodatkowy urlop będzie przysługiwał rodzicom dzieci urodzonych przed 28 tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 1000 g . W takich przypadkach rodzice mogą liczyć na tydzień urlopu za każdy tydzień hospitalizacji dziecka, do 15 tygodni.

Ustawa została przekazana do Senatu i oczekuje na jego decyzję. Jeśli Senat przyjmie ustawę bez zmian, trafi ona do podpisu Prezydenta. Nowe przepisy mogą wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy, co oznacza, że mogą zacząć obowiązywać w pierwszym kwartale 2025 r.