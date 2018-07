Rodzina 500+: urzędy nie radzą sobie z wnioskami rodziców, z których jeden pracuje za granicą

105 tys. nierozpatrzonych wniosków o przyznanie świadczenia Rodzina 500+ leży na biurkach urzędników w całej Polsce. Chodzi tu o dzieci, których jedno z rodziców pracuje za granicą.

Najmniej zaległych wniosków ma do rozpatrzenia województwo podlaskie - zaledwie 500.

500 plus? To dwa duże problemy

500 zł do wypłacą później

Dziennik przypomina, że do końca 2017 r. władnymi do prowadzenia spraw rodzin, w których jedno z rodziców mieszka za granica, byli marszałkowie województw. Od początku roku spoczywa to na barkach wojewodów. Zmiana miała przyspieszyć całą procedurę.