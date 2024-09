Rolnicy oburzeni na wysokość tej renty. "Wysoce demoralizujące"

Pojęcie "renta alkoholowa" nie figuruje w aktach prawnych, ustawach czy odrębnych przepisach. Termin ten odnosi się do renty przyznawanej z tytułu niezdolności do pracy, która może być spowodowana np. nadużywaniem alkoholu. Ten rodzaj świadczenia jest adresowany do bardzo wąskiej grupy ludzi. Jakie warunki muszą spełniać osoby starające się o świadczenie?