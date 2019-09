Rolnicy oburzeni. Nie wytrzymali, weszli do Biedronki. "Cios poniżej pasa, nie będziemy bierni"

Lider AgroUnii Michał Kołodziejaczak, wraz z kolegami, którzy są producentami warzyw i owoców, weszli do jednej z Biedronek i podmienili jabłka. Akcja jest wymierzona we wprowadzające w błąd oznaczenia w dyskontach, które sugerują, że zagraniczne produkty pochodzą z Polski.

"Dopiero co Biedronka sprzedawała w promocji ziemniaki z Niemiec, reklamowane jako polskie, dziś w sklepie w Warce (zagłębie produkcji jabłek) znaleźliśmy jabłka m.in. z Portugalii, oznaczone jako polskie" - czytamy we wpisie AgroUNII w mediach społecznościowych. Dołączono też nagranie rolników, na czele których idzie szef tejże wspólnoty - Michał Kołodziejczak.

"To co robią sieci handlowe jest ciosem poniżej pasa dla polskich producentów warzyw i owoców. Nie będziemy się biernie temu przyglądać, będziemy jasno wskazywać na oznaczenia. Idziemy do Biedronki, by podmienić te jabłka, które są zagraniczne, na takie, jakie tam powinny być - nasze, polskie, najlepsze, zdrowe. Takie, które napędzają polską gospodarkę" - powiedział na udostępnionym w sieci nagraniu z akcji Michał Kołodziejczak.