Lawinowy wzrost cofniętych L4. ZUS tłumaczy powody

- Skoro czas "chorobowego" to niezdolność do pracy, to należy stosować się do zaleceń lekarza. Zwykle celem zwolnienia chorobowego jest odzyskanie pełnej zdolności do pracy oraz regeneracja organizmu przez odpoczynek i rehabilitację. Kiedy nie pracujemy, to nie zarabiamy i dlatego między innymi ZUS wypłaca za taki czas rekompensatę w postaci zasiłku chorobowego" – wyjaśnia Sebastiana Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.