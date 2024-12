Rośnie zainteresowanie służbą w policji. Oto przyczyny

Dane dotyczące poziomu zatrudnienia w polskiej policji na początku roku mogły niepokoić. W marcu 2024 r. zatrudnienie w policji wynosiło 92 647 osób, co przy planowanej liczbie 108 909 etatów oznaczało 16 276 wakatów. W 2023 r. do policji przyjęto 5 174 nowych funkcjonariuszy, ale aż 9 458 odeszło ze służby.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek alarmował wówczas, że stany liczbowe policji "są podobne do tych z lat 90." Resort stara się jednak odwrócić ten trend.

"Każdego dnia policja zajmuje się około 20 tys. zdarzeń. To pokazuje skalę działania polskich policjantów. Nie ma zdarzeń prostych, łatwych, czy oczywistych" – powiedział minister Tomasz Siemoniak, cytowany przez PAP.

Szef MSWiA dodał, że funkcjonariusze są także zaangażowani w pomoc Straży Granicznej oraz żołnierzom służącym przy wschodniej granicy. Policja została również zaangażowana do ewakuacji mieszkańców z terenów zalanych w trakcie wrześniowej powodzi.

"Wprowadzono szereg zmian, które odwróciły trend kadrowy w Policji – w 2024 r. odnotowano wzrost zainteresowania służbą w Policji. W tym roku mamy 21 tysięcy kandydatów. W stosunku do roku poprzedniego to wzrost o kilka tysięcy " - powiedział PAP Czesław Mroczek.

Wiceszef MSWiA dodał, że w tym roku funkcjonariusze i pracownicy cywilni dostali 20-procentową podwyżkę. - Budżet Policji w 2024 roku, w stosunku do 2023 r., wzrósł o 30 proc., natomiast na 2025 r. w stosunku do 2023 r. to będzie wzrost o 41 proc." – podkreślił.