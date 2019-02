Rozliczenie roczne e-PIT z błędami. Kwoty podatku mogą się zmieniać z dnia na dzień

System Twój e-PIT roi się od błędów i niedoróbek, a wpisana do rozliczenia wysokość podatku do zapłacenia może zmieniać się z dnia na dzień - ostrzega "Gazeta Wyborcza". Ministerstwo Finansów mówi, że usługa jest bezpieczna, ale łata luki w systemie.

Z relacji czytelników gazety wynika, że bywają sytuacje, że wpisana przez fiskusa do e-PIT-u kwota podatku do zapłacenia nie jest stała i zmienia się przy kolejnych logowaniach do usługi. Z taką sytuacją spotkała się nawet dziennikarka "Gazety Wyborczej".