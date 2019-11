RRSO prawdę Ci powie, czyli ile naprawdę kosztuje pożyczka

Po pożyczki pozabankowe sięga coraz więcej Polaków. I Ty potrzebujesz pieniędzy „na już”? Nie podejmuj decyzji pochopnie, ponieważ może Cię to sporo kosztować. Zanim zaciągniesz zobowiązanie sprawdź, ile wynosi całkowita kwota do spłaty. W oszacowaniu kosztów pomoże RRSO.

Nawet 1,5 mln Polaków rocznie zaciąga szybkie pożyczki pozabankowe. W korzystaniu ze wsparcia finansowego nie ma nic złego, o ile decyzja jest dobrze przemyślana. Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę całkowitą kwotę do spłaty – ta bowiem różni się w zależności od oferty poszczególnego pożyczkodawcy. Warto zwrócić więc uwagę na RRSO – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

RRSO, czyli co?

Im wyższe RRSO, tym wyższa całkowita kwota zobowiązania do spłaty. Dlatego warto zwrócić uwagę na ten wskaźnik – zamiast kierować się wyłącznie wysokością obowiązującego oprocentowania nominalnego.

Jeszcze kilkanaście lat temu pożyczkodawcy mogli niemal dowolnie ustalać wysokość dodatkowych opłat za pożyczkę. Skutkowało to horrendalnymi całkowitymi kwotami do spłaty, co wiele osób wprowadziło w poważne kłopoty finansowe.