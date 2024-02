Rząd podniesie zasiłek pogrzebowy. Znamy kwotę

Obecna wysokość świadczenia to 4 tys. zł. Branża pogrzebowa wskazywała od dawna, że jego wysokość nie wystarcza na pokrycie podstawowych kosztów związanych z pochówkiem. Zdarza się, że mimo otrzymania świadczenia rodziny zmarłych muszą zaciągać pożyczki, by sfinansować całą uroczystość. Według szacunków Roberta Czyżaka z Polskiej Izby Branży Pogrzebowej świadczenie powinno zostać podwyższone co najmniej do 8 tys. zł.