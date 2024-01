Zasiłek pogrzebowy ostro w górę. Taką kwotę wypłaci ZUS

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 13 lat temu rząd Platformy Obywatelskiej i PSL zdecydował o obniżeniu tego zasiłku z ok. 6800 zł do 4000 zł. Politycy PO tłumaczyli wówczas, że "dochodziło do patologii", a rozwiązanie "zamiast służyć rodzinie, w większym stopniu służyło firmom pogrzebowym".