Rzekomy pomór drobiu na Lubelszczyźnie. Natychmiastowe szczepienia

W ostatnich dniach cały region województwa lubelskiego został uznany za obszar zagrożony wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu . W ramach przeciwdziałania, wdrożono rygorystyczne przepisy, w tym natychmiastowe szczepienie kur, indyków oraz ich młodyc h. Nowe zasady zakazują także przyjmowania do gospodarstw niezaszczepionych ptaków i niezabezpieczonych jaj wylęgowych. Za nadzór nad wewnętrzną realizacją tych przepisów odpowiadają powiatowi lekarze weterynarii.

Zarażenie rozprzestrzenia się drogą kropelkową, przez co dochodzi do niego poprzez układ oddechowy i pokarmowy, zwykle w kontakcie z zainfekowanymi wydzielinami. Okres inkubacji tego wirusa wynosi od 2 do 15 dni.