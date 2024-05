Rzucił pracę, by pomagać Ukrainie. "Uważam, że to moja wojna"

Można powiedzieć, że jego rytm wyznaczają potrzeby związane z dostawą terenówek na front. Z grubsza można podzielić to na dwa etapy. Pierwszy wiąże się z zakupem terenówek, oddaniem ich do mechaników i malowaniem. Samochody mają średnio ok. 20 lat, zawsze jest w nich coś do zrobienia. A ja chcę, by na front docierały w dobrym stanie. Awaria może przecież kosztować ludzkie życie.