Sąsiad chce pieniędzy za ogrodzenie? Przepisy mówią jasno

Sąsiad ma prawo żądać od nas częściowego pokrycia kosztów związanych z budową płotu. Zgodnie z art. 154 Kodeksu Cywilnego, mury, płoty, miedze, rowy oraz inne podobne struktury na granicy są przewidziane do wspólnego użycia przez obie strony. Dotyczy to także drzew i krzewów rosnących na granicy. W praktyce oznacza to, że obaj sąsiedzi powinni wspólnie ponosić koszty związane z budową i utrzymaniem ogrodzenia.