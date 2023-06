Savoir-vivre w podróży. Trójmiasto przypomina turystom, jak należy się zachowywać

Turyści jadą na urlop, by się zrelaksować i wypocząć, niektórym niestety puszczają hamulce. Co roku tłumy odwiedzające Trójmiasto dają w kość mieszkańcom. Mowa o zaśmiecaniu plaż, głośnych całonocnych imprezach czy negliżu w miejscach publicznych. Jak podaje serwis trójmiasto.pl, dla Gdyni uciążliwym problemem w czasie wysokiego sezonu turystycznego są śmieci. Gdyńskie Centrum Sportu jako administrator plaż przygotowuje kampanię informacyjną, by tę niedogodność zminimalizować.