Senatorowie sypiają w drogich hotelach. W ramach wykonywania obowiązków

Część senatorów w celu wypełniania swoich obowiązków służbowych odwiedza pięciogwiazdkowe hotele zlokalizowane w kurortach. Każda taka wizyta jest sfinansowana z budżetu Skarbu Państwa, czyli z pieniędzy podatników.

Za dwie noce w pięciogwiazdkowym Sheratonie w Krakowie, Adam Bielan (PiS) zapłacił ok. 1,6 tys. złotych. Leszek Czarnobaj (PO) spędził weekend w willi w Sopocie za 1 tys. Jerzy Fedorowicz z Platformy z kolei przebywał w trakcie jednego z weekendów przebywał w Zakopanem. Cena? 400 złotych za jeden nocleg.

– Co roku jest wielki festiwal teatru Witkacego w Zakopanem, to są moi uczniowie i ja staram się zawsze brać udział w tych uroczystościach. One się kończą wieczorem, więc spędzam noc w hotelu. Zresztą mam w nim sporą zniżkę – powiedział „SE” Fedorowicz.