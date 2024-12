Skarbówka prześwietla konta Polaków. Co chce o nas wiedzieć fiskus?

Od 1 lipca 2022 roku urzędy skarbowe zyskały możliwość wnioskowania o dane z kont bankowych osób fizycznych, nawet jeśli nie są one podejrzane o przestępstwa skarbowe. Wcześniej takie działanie było możliwe tylko w stosunku do osób podejrzanych. Jest to efektem zastąpienia w przepisach określenia "podejrzany" terminem "osoba fizyczna".