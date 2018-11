Skarbówka w Rypinie wypytuje o usługi weselne. Izba w Bydgoszczy zabrała głos

"Pismo skierowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie do nowożeńców nie jest wezwaniem, jest jedynie prośbą o informacje" - tak Izba Administracji Skarbowej Bydgoszcz skomentowała dokument, który w tytule zawiera słowo "wezwanie". A chodzi o pismo, w którym urząd wypytuje pary, które brały ślub w tej miejscowości, o to, komu i ile zapłaciły przy organizacji wesela.

Jak nietrudno się domyślić, pismo wywołało burzę. I obawy, że skarbówka szuka haków na pary oraz usługodawców. Bądź co bądź, urząd prosi o dane osób i kwoty, które otrzymały. O kontrowersjach pisaliśmy w tekście "Czy polecali Państwo komuś zespół muzyczny? Proszę podać nazwiska tych osób". Urząd Skarbowy przyłącza się do weselnych wspomnień .

"Pismo skierowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie do nowożeńców nie jest wezwaniem, jest jedynie prośbą o informacje. Jest to jednostkowe działanie Urzędu dotyczące konkretnego postępowania wobec podmiotów z branży weselnej. Urzędy skarbowe co do zasady nie stosują takich rozwiązań, nie są one zalecane. Osoba, która otrzymała takie pismo nie ma obowiązku na nie odpowiadać. Adresat pisma nie jest stroną jakiejkolwiek kontroli lub postępowania podatkowego ze strony urzędu skarbowego i w związku z tym pismem nie grożą mu żadne konsekwencje" - czytamy.