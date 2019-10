Śledztwo przeciwko niemieckiemu laboratorium, które przeprowadzało doświadczenia na zwierzętach

Po publikacji w mediach społecznościowych drastycznego filmu pokazującego doświadczenia na zwierzętach, prokuratura w Stade wszczęła śledztwo przeciwko laboratorium LPT.

Nie wiadomo jak długo ciągnąć się będzie to śledztwo. – To niecodzienny przypadek – oświadczył rzecznik prokuratury Johanes Kiers w rozmowie z agencją DPA. Obrońcy praw zwierząt zarzucają firmie LPT, że w swoim laboratorium pod Hamburgiem prowadzi doświadczenia na zwierzętach w niezgodnych z prawem warunkach.

Na zapytanie agencji DPA kierownictwo firmy LPT oświadczyło, że będzie „w pełnym wymiarze współpracować z władzami w ramach obecnego śledztwa”. Odmówiono jednocześnie komentarza na temat szczegółów. Kierownictwo LPT podało jedynie ogólnie, w że w laboratorium prowadzone są badania dla różnych firm farmaceutycznych w związku z dopuszczeniem leków do obrotu. Poinformowano, że "chodzi o przedkliniczne testy substancji na ich szkodliwość, zanim zostaną one poddane testom klinicznym, czyli wypróbowane zostaną na ludziach".

W filmie nakręconym ukrytą kamerą widać m. in. małpy w założonych na szyjach obręczach. Przymocowane są one do stalowych konstrukcji przypominających fotele. Niektóre z nich obracają się jak oszalałe wokół własnej osi. Innym za pomocą sondy wstrzykiwane są do żołądka jakieś substancje.