Słynne "zabetonowane" auto w Łodzi zniknęło. Kierowca wykorzystał noc

- Wyszłam rano do sklepu i samochodu już nie było. Musiał odjechać w nocy, choć niczego nie słyszałam, ale pewnie dlatego, że nie mam okien na ulicę. Nikt nie widział też tu żadnych służb, więc pewnie zrobił to kierowca tego auta, bo przecież tylko on miał kluczyki. Był bystry, bo widać, że wyjechał po pozostawionych w dziurze gumowych podkładach – powiedziała mieszkanka kamienicy przy remontowanej ulicy.