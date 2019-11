SMS od Poczty Polskiej? Nie otwieraj linka!

Oszuści podszywają się pod Pocztę Polską i wysyłają do klientów SMS-y, w których proszą o dokonanie płatności.

"Podany link kieruje do podstawionej strony podobnej do strony prawdziwego pośrednika w płatnościach. Następnie po wyborze banku osoba jest kierowana na stronę banku, która jest również fałszywa. Klient definiuje osobę do której ma zostać przelana kwota – zatwierdza przelew kodem, jaki otrzymał SMS-em. W otrzymanym SMS-ie kwota, którą klient miał zapłacić nie jest równoważna z kwotą znajdującą się w otrzymanym SMS-ie (1,00 zł), może być nawet o kilkaset razy wyższa" - tłumaczy w komunikacie Poczta Polska.