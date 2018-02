Spłata zadłużenia – jakie prawa przysługują dłużnikowi?

Celem wierzyciela jest jak najszybsze odzyskanie swoich należności. Okazuje się jednak, że realizując działania dążące do spłaty zaległego zobowiązania przez dłużnika, musi respektować jego prawa. Oddłużanie ma przebiegać zgodnie z przepisami polskiego prawa. Oznacza to, że ani wierzyciel poprzez działania bezpośrednie, ani firma windykacyjna, ani nawet komornik nie może ściągnąć należności, jeśli są ku temu określone przeciwwskazania.

Dłużnik ma przede wszystkim uświadomić sobie, że posiada zadłużenie. „Chcę spłacić dług” to kolejny krok w celu oddłużania. Dłużnik ma prawo do uregulowania przeterminowanych zobowiązań w jak najszybszym czasie. Niezgodne jest na przykład wyznaczanie mu odległego terminu spłaty, przez co generowane są dodatkowe odsetki.

Dobrą zasadą jest wszczęcie postępowania windykacyjnego, którego celem jest dojście do porozumienia. To tzw. windykacja miękka, która zakłada negocjacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Zyskują na tym dwie strony. Wierzyciel wreszcie odzyskuje należność, dłużnik może wypracować dogodny system spłaty, dzięki któremu nie zostanie zaburzona jego płynność finansowa.

Jeśli dłużnik nie poczuwa się do odpowiedzialności, realizowana jest windykacja twarda. Firma windykacyjna prowadząca sprawę najczęściej kieruje wtedy sprawę do sądu, po czym postępowaniem zajmuje się w dalszej części komornik.

Wierzyciel nie ma prawa ujawniać danych dłużnika. Nie może również nachodzić go w domu czy na innym terenie, który jest własnością dłużnika. Wierzyciel bądź strona go reprezentująca nie może informować o długu rodziny, znajomych czy sąsiadów osoby zadłużonej. Bezprawne jest również informowanie o długu pracodawcy, chyba że zadłużenie ma być ściągnięte z jego wynagrodzenia poprzez wyrok sądu.

Pamiętaj, że w większości przypadków dłużnik ma świadomość zadłużenia, a „chcę spłacić dług” to jedno z najczęściej wymienianych przez niego zdań. Najczęściej to trudna sytuacja finansowa nie pozwala mu pokryć zobowiązania w całości. Wierzycielowi, któremu zależy na odzyskaniu należności, zaleca się więc porozumienie z dłużnikiem i pójście na kompromis. Spłata długu w ratach czy brak naliczania kolejnych odsetek to nierzadko przesłanki, które przyczyniają się do uruchomienia mechanizmu oddłużania.