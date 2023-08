Sposób na mieszkanie z niskim czynszem. Coraz więcej gmin dołącza

Wkrótce wysyp inwestycji

SIM-y to świeży temat. Jak wylicza portalsamorzadowy.pl, pierwsze budynki w ramach tego rozwiązania dopiero zaczynają powstawać. Część SIM-ów startuje z przygotowywaniem inwestycji. Jest też jednak spora grupa, która w przetargach szuka już wykonawców. A to oznacza, że jeszcze w tym roku może dojść do wysypu nowych budów.