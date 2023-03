Sposób na wyższą dopłatę dla rolników. Wiceminister zachęca

- Uważam, że ziemniak jest dzisiaj bardzo ważną alternatywą do uprawy roślin, do zbóż. Chciałbym, aby z tych ponad 200 tys. ha areału uprawy ziemniaków zwiększyć tę powierzchnię do 400, do pół miliona hektarów. Byłaby to dywersyfikacja ekonomiczna dla gospodarstw rolnych. Jest też zapewnienie przetwórców ziemniaka, że z tego areału ziemniaki zostaną skupione - mówił Kołakowski podczas spotkania z rolnikami w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego PEPEES SA w Łomży, które zajmuje się przetwórstwem ziemniaków skrobiowych.