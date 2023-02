Nawet 150 tys. zł na remont w gospodarstwie. Oto na co rolnicy mogą dostać pieniądze

Rolnicy mogą dostać dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii (zakup magazynu energii to konieczny warunek) albo na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne muszą być zainstalowane na dachach, niepokrytych azbestem. Warunkiem jest też, by urządzenia kupione z dofinansowaniem były usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych.