Sprawdzili bloki z wielkiej płyty. W niektórych "szereg nieprawidłowości"

O wynikach kontroli 54 bloków z wielkiej płyty, które przeprowadzono w 2020 r., poinformowały władze Poznania. Badania takie prowadzone są regularnie, by na bieżąco wyłapywać ewentualne uszkodzenia, które mogłyby zagrażać mieszkańcom.

"Należą do nich zły stan techniczny: ścian zewnętrznych w budynkach niepoddanych termoizolacji, ocieplenia ścian zewnętrznych, opasek betonowych - głównie pod balkonami (m.in. zniszczone i nierówne płytki chodnikowe wokół budynków) i płyt balkonowych (ubytki betonu, spękania posadzki i miejscowe wykruszenia oraz łuszcząca się farba i rdzawe zacieki). Na liście znalazły się także: zabrudzenia daszków nad wejściami do budynków oraz ścian wokół nich, zbyt mała wysokość balustrad balkonowych (poniżej wymaganych 110 centymetrów), pęknięcia i rysy na łączeniach prefabrykatów (zjawiska charakterystyczne dla wielkopłytowych konstrukcji), brak wypełnień uszczelniających pomiędzy płytami prefabrykowanymi (dotyczy budynków nieocieplonych) i zarysowania wzdłuż styków płyt prefabrykowanych (widoczne głównie na loggiach). W przypadku kilku budynków bieżących remontów wymagają pomieszczenia w piwnicach" - czytamy.

Co by o blokach z wielkiej płyty nie mówić, stanowią nieodłączny krajobraz Polski. Wygląda na to, że czasy, w których powstawały i ewentualne niedoróbki nie odstraszają od nich Polaków.