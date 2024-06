Awantura wokół opłat stacji kontroli aut. "Są jak rentierzy"

Czy właścicieli samochodów czekają podwyżki stawek za obowiązkowy przegląd techniczny? Stacje diagnostyczne chcą, by ustalane przez rząd opłaty poszły w górę ponad dwukrotnie. - Co to jest 100 zł od samochodu? Zakupy w Biedronce są dzisiaj droższe - mówi nam pracownik warszawskiej stacji.