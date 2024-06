430 zł za przegląd auta? Chcą radykalnej podwyżki już od lipca

Przypomnijmy, że od 1 lipca najniższa krajowa wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł brutto. Właśnie do tej podwyżki odwołuje się Artur Sałata, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), w najnowszym piśmie do diagnostów.