Strach i niepewność w branży eventowej. Co z koncertami, meczami, festiwalami i zwracaniem biletów, jeśli impreza zostanie odwołana?

Kiedy wojewoda śląski zamknął Intel Extreme Masters dla publiczności, wiele osób zaczęło sobie zadawać pytania o resztę dużych imprez w Polsce. Czy bez przeszkód będą odbywać się mecze piłkarskie, zaplanowane na ten rok wielkie koncerty i festiwale – jak choćby Open'er czy Pol'and'Rock?

IEM w Katowicach zostało bodaj pierwszą w Polsce dużą imprezą, którą władze zamknęły dla publiczności z powodu zagrożenia koronawirusem. To wydarzenie dla graczy, zjechało ich zresztą do Katowic mnóstwo. Organizatorzy spodziewali się, że imprezę odwiedzi łącznie 170 tysięcy osób. Znaczna ich część przyjechała spoza polskich granic.

Spore kontrowersje wzbudził tryb, w jakim wojewoda zamknął imprezę dla publiczności. Zrobił to w dosłownie w przeddzień otwarcia IEM. - Decyzja słuszna, ale spóźniona - komentuje Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy. Wielu graczy zdążyło już do Katowic przyjechać. - Tym samym ryzyko zakażaniem koronawirusem zostało jedynie ograniczone, a nie usunięte - dodaje. Zauważa, że sytuacja jest trudna też dla organizatora imprezy, którego zyski będą mniejsze.

- Wojewoda jest jednym z organów, który może – oczywiście z zachowaniem procedur – odwołać imprezę masową albo zamknąć ją dla publiczności. Ma do tego pełne prawo, wydaje decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności. W tym przypadku z pewnością wykorzystano zapis z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w którym jest mowa o zagrożeniu życia lub zdrowia – mówi WP Finanse prawnik Tomasz Krasoń. Dodaje, że te przepisy odnoszą się literalnie do wszystkich imprez masowych w kraju.

Na razie trudno jednak wyrokować, jak będą pod tym względem wyglądały nadchodzące tygodnie. A już niedługo ma się na dobre zacząć sezon koncertów i festiwali, niedawno wystartowała też Ekstraklasa. Najbliższym dużym koncertem ma być występ Jamesa Blunta – 7 marca w Gliwicach. Jego organizatorem jest agencja Prestige MJM. Zaprosiła też do Polski innych wykonawców – w maju wystąpić ma Celine Dion, potem Kings od Leon, Andrea Bocelli. Na pytanie o ewentualne zagrożenie koronawirusem i odwoływanie imprez impresariat jeszcze nam nie odpowiedział.

– Nie ma żadnych planów odwoływania, nie mamy też sygnałów od artystów, że nie chcą lub boją się przyjeżdżać do Polski – słyszymy od przedstawicieli klubu.

Polska jest na razie wolna od koronawirusa – zapewnia rząd. Z naciskiem na zwrot "na razie" – sam minister Szumowski mówi, że pojawienie się u nas SARS-Cov2 to tylko kwestia czasu.

W branży mówi się, że małe klubowe wydarzenia nie są w żaden sposób zagrożone, ale ciągle nie wiadomo, co będzie się działo w przypadku olbrzymich imprez. Za 4 miesiące ma się zacząć Open'er, przewinie się przez niego kilkaset tysięcy ludzi, wielu z nich przyjedzie z zagranicy. Ktoś "dowcipny" utworzył już na Facebooku wydarzenie o nazwie "Koronawirus na Open'er" z opisem "Debiut świeżej chińskiej gwiazdy na polskiej scenie w Gdyni".

Interes musi się kręcić

Sprzeczne doniesienia dochodzą natomiast z branży targowej. Z jednej strony odwoływane są olbrzymie imprezy – jak choćby salon motoryzacyjny w Genewie, wcześniej to samo stało się z targami technologicznymi Mobile World Congress (MWC 2020) w Barcelonie.

Tymczasem u nas - jak informuje Polska Izba Przemysłu Targowego - żadne targi nie zostały odwołane i nie ma dzisiaj uzasadnienia dla zmiany planowanych terminów ich organizacji. Czasem budzi to kontrowersje, szczególnie w przypadku imprez odwiedzanych przez gości z Azji czy Włoch.

- W świetle aktualnych ustaleń przygotowania do targów w Gdańsku są w pełni realizowane, a program targów wzbogacany o atrakcyjne projekty - twierdzą na przykład przedstawiciele Amberif. To impreza branży bursztyniarskiej, cenionej w Azji. Organizatorzy zapewniają, że będą szczególnie mocno dbać o higienę, dezynfekować pomieszczenia i rozstawią pojemniki z płynem biobójczym do rąk.