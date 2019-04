Strajk nauczycieli. Beata Szydło tłumaczy, co udało się ustalić

- 4 z 5 punktów zaproponowanych przez rząd zostało zaakceptowanych przez nauczycieli - mówiła na konferencji prasowej po spotkaniu z nauczycielami wicepremier Beata Szydło.

Jak dodała, część osób, które najdłużej prowadziły głodówkę w krakowskim kuratorium, przerwała te akcję. Nadal nie ma jednak porozumienia co do wynagrodzeń. Obie strony wrócą do rozmów we wtorek rano.