Strefy kibica na mundial 2018. Zobacz, gdzie je znajdziesz

Warszawa, Wrocław, Kraków, Szczecin, Łódź, Poznań - m.in. w tych miastach znaleźli się przedsiębiorcy chętni na organizacje stref kibica. Nie jest to łatwa i tania sprawa. Tylko TVP trzeba zapłacić 50 tys. zł, a całość kosztować może nawet 300 tys. zł. Dobry zarobek może utrudnić wskazanie przez FIFĘ oficjalnego piwa mundialu.

Siłą rozpędu powstawały one potem podczas kolejnych dużych imprez, a na fali sukcesów kadry i Roberta Lewandowskiego wracają ze zdwojoną mocą na MŚ w Rosji. Sprawdziliśmy, w których miastach strefy czekają na pierwszych kibiców.

To jakieś 3 razy więcej niż we Wrocławiu, gdzie strefa powstała pod Halą Stulecia. Oficjalnie jest przeznaczona tylko dla 300 osób, ale w tzw. strefie emocji już poza płotkami, z której jednak również dobrze będzie widać telebim mecze oglądać będzie do 1,5 tys. widzów.