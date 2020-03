Suntago Wodny Świat oblężony. Biletów w dniu otwarcia w kasie kupić nie sposób

Tłumy pojawiły się na otwarciu Suntago Wodny Świat w Park of Poland. Bilety on-line wyprzedały się dzień wcześniej. Przed kasami pojawili się jednak turyści, którzy liczyli, że wykupią wstęp osobiście. Jak twierdzą, dostali informacje, że będzie taka możliwość.

- Około godziny 10, kiedy otwierano park, przed wejściem panował ścisk. Przepuszczano jednak tylko osoby, które miały wykupione bilety on-line. Co jakiś czas, przez megafony, nadawany jest komunikat, że dziś sprzedaż biletów w kasach nie będzie prowadzona - relacjonuje reporterka WP Aleksandra Łukasiewicz bezpośrednio z Suntago Wodny Świat w Park of Poland.

Jak tłumaczyli, parę dni wcześniej kontaktowali się z obsługą parku i pytali, czy będzie możliwość kupienia biletów w kasach na miejscu. Jeden z rozmówców na dowód pokazał zapis rozmowy z komunikatora, w którym Suntago zapewnia, że "bilety można zakupić online (z jednodniowym wyprzedzeniem) lub po przybyciu na miejsce, w kasie biletowej Park of Poland".

- Obsługa robi co może, aby rozwiązać problem. Części osób, które przyjechały naprawdę z daleka, udało się wejść dzięki interwencji kierownika parku - relacjonuje reporterka WP.

Zainteresowanie jest tak duże, że nie sposób już kupić biletów na najbliższe dni. "Nasze bilety znikają w mgnieniu oka! Od 20.02 do 22.02 wszystkie bilety zostały wyprzedane" - czytamy na stronie Suntago. Najbliższy wstęp dostępny będzie dopiero w niedzielę.

"Zainteresowanie Suntago Wodny Świat w pierwszych dniach działalności parku jest bardzo duże. Wszystkie bilety do 23 lutego włącznie zostały już wyprzedane. W środę 19 lutego w godzinach popołudniowych, niezwłocznie po tym jak wyprzedały się wszystkie bilety, poinformowaliśmy o tym fakcie wszystkich zainteresowanych na naszych kanałach social media oraz na stronie internetowej www.parkofpoland.com. Zakup biletów w kasach na terenie parku wodnego w okresie 20.02-23.02 będzie niemożliwy. Wszystkich przyszłych gości zachęcamy do zaplanowania swojego pobytu w Suntago w kolejnych dniach oraz zakup biletów za pośrednictwem strony internetowej www.parkofpoland.com i na bieżąco śledzenia informacji na temat dostępności biletów" - poinformowało nas popołudniu biuro prasowe Suntago.

Długo wyczekiwany przez Polaków Suntago to dopiero przedsmak. Zajmuje skromne 20 ha z około 400-hektarowego terenu Park of Poland. Mniej więcej 100 hektarów zajmie sztuczne jezioro, reszta jest przeznaczona pod hotele, osiedle domków do wynajęcia, biurowce, apartamentowce oraz centrum handlowe i konferencyjne.