Surowa kara za złe parkowanie. Możesz zapłacić nawet 450 zł

Mandat za najechanie na linię

Czytelnicy Trójmiasta.pl zwrócili uwagę na to, że osoba odpowiedzialna za parking pilnie sprawdza, czy samochód nie przekroczył linii wyznaczającej granicę wybranego miejsca postojowego. Jeśli opona pojazdu przekroczy tę linię i zajmie przestrzeń, która powinna być dostępna dla kolejnego auta, parkingowy wystawia kierowcy specjalny bilet, który zobowiązuje go do dodatkowej opłaty.