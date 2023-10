Świadczenie dla matek. Do ZUS płyną wnioski

Ponad 5 tys. wniosków w całej Polsce

- Od początku roku do końca września oddziały ZUS na Śląsku zrealizowały wypłatę ponad 500 nowych świadczeń Mama 4 plus. Wnioski nadal napływają, ponieważ kolejne roczniki kobiet, które ze względu na wiek nie miały wcześniej możliwości skorzystania z tego wsparcia, po przekroczeniu 60. roku życia mogą ubiegać się o to świadczenie. Najwięcej wniosków w naszym regionie wpłynęło do Oddziału ZUS w Rybniku – 187 – poinformowała Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.