Szybsza emerytura. Obejmie nowe zawody. Jest lista

Nowe uregulowania mają obejmować: tancerzy zawodowych (co najmniej od 40 lat dla kobiet i co najmniej 45 lat dla mężczyzn, dotychczas objęci byli ustawowym wiekiem - 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn), soliści wokaliści oraz muzycy grający na instrumentach dętych (co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn, dotychczas ci artyści nie posiadali prawa do emerytur pomostowych), muzycy grający na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych (co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn, dotychczas bez prawa do emerytur pomostowych).