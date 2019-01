Szef Apple narzeka na sprzedaż w Chinach. Chwali się wynikami w Polsce

Polacy coraz częściej stawiają na iPhone'a zamiast smartfona innej marki. Choć najnowsze modele od Apple na świecie sprzedają się poniżej oczekiwań, u nas statystyki pozytywnie zaskakują.

To ładnych kilka miliardów poniżej wcześniejszych zapowiedzi. Władze Apple zapowiadały, że zaraportują sprzedaż na poziomie co najmniej 89 mld dolarów. Wrażliwi na tego typu informacje inwestorzy giełdowi rzucili się do sprzedaży akcji. Po zamknięciu środowej sesji na giełdzie w USA notowania spółki poleciały w dół o ponad 7 proc., co oznaczało spadek wartości całego biznesu o kilkadziesiąt miliardów dolarów.