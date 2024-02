Ta praca to przygoda życia. Zostały ostatnie dni rekrutacji

Polska Stacja Antarktyczna to ośrodek naukowo-badawczy, który zlokalizowany jest u wybrzeża Zatoki Admiralicji w archipelagu Szetlandów Południowych. Jak co roku PSA poszukuje przedstawicieli wielu zawodów, w tym lekarzy, ratowników medycznych, ludzi do organizacji pracy w porcie, czy operatorów łodzi. W skład wyprawy wchodzą dwie grupy – całoroczna (zimująca), składająca się z ok. 8-10 osób i letnia - podkreślono w komunikacie.