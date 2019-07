Tak są w Polsce marnowane leki! "5000 zł do utylizacji"

Farmaceuta opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie kartonu z lekami, jaki do jego apteki przyniosła rodzina jednej z pacjentek. Znalazły się w nim leki na cukrzycę o wartości ponad 5000 zł. Rodzina oddała leki do apteki w nadziei, że przydadzą się komuś innemu. Apteka może je jednak tylko zutylizować.

(Twitter)

Krewni zmarłych pacjentów bardzo często oddają do aptek duże ilości leków, które zostają im po śmierci członka rodziny. Na ogół są to pełnowartościowe produkty lecznicze, w terminie ważności i w nienaruszonych opakowaniach. Przynoszą je z nadziei, że apteka będzie mogła je w jakiś sposób wykorzystać lub przekazać potrzebującym pacjentom. Zgodnie z prawem jest to jednak niemożliwe. Apteka takie leki musi przekazać do utylizacji.

Ilość i wartość marnowanych w ten sposób leków potrafi przywrócić o zawrót głowy. Przykładem jest sytuacja, która spotkała farmaceutę Wojciecha Chmielaka. Tyle, że tym razem nie chodziło o leki po zmarłym pacjencie. Na Twitterze farmaceuta opublikował zdjęcie kartonu wypełnionego lekami, które wywołało gorącą dyskusję. Znalazły się w nim przede wszystkim nienaruszone opakowania insulin i paski do glukometrów. Wszystkie oddano do utylizacji.

– Leki przyniósł syn, który stwierdził, że mama ciągle kupuje choć sama tyle nie stosuje. I że pewnie za kilka tygodni pojawi się znowu. Do utylizacji oddano kilkadziesiąt nowych (z długą datą ważności) opakowań leków na cukrzycę w tym około 30 kartoników z insuliną, wszystko o wartości detalicznej przekraczającej kwotę 5000 zł! – opisuje sytuację farmaceuta w rozmowie z redakcją mgr.farm.

Jeden pacjent, kilku autorów

Zdaniem autora zdjęcia przyczyn problemu należy upatrywać w braku kontroli nad ordynacją lekarską. Pacjenci często chodzą do kilku specjalistów, którzy na ogół nie wiedzą o sobie nawzajem. Jeśli każdy z nich przepisuje te same leki, pacjent zaczyna gromadzić ich duże ilości.

– Można wysnuć podejrzenie, że dostęp do recepty nie jest dla tej Pacjentki trudny, a ilości leków, które otrzymuje nie są należycie kontrolowane na poziomie ordynacji. Czy ordynacja była związana z wizytą czy tylko z tzw. zamówieniem recept, nie dowiemy się. Tak samo czy Pacjentka korzysta z porad u jednego lekarza czy u wielu. Choć biorąc pod uwagę fakt, że leki były oznaczone metkami różnych aptek można przypuszczać, że może to być pochodna wędrówek po przychodniach… – mówi Wojciech Chmielak.

Jego zdaniem Ministerstwo Zdrowia powinno uważniej przyjrzeć się ordynacji lekarskiej przez pryzmat oddawania do utylizacji niewykorzystanych leków – co jest codziennością widzianą w aptekach.

Leki są za tanie

– W obecnym czasie, kiedy co miesiąc w kategoriach sukcesu słyszymy o kolejnych przychodniach przechodzących na e-recepte, a więc jednej ze sztandarowych usług e-zdrowia, warto pochylić się "ideowo" nad funkcjonalnością dostępu do leków. Jednak nie z poziomu jego dostępności – ale z perspektywy "dystrybucji recept" – mówi Chmielak.

Dlaczego wspomniana pacjentka nakupiła aż tyle leków? Tutaj farmaceuci wskazują na… cenę. Znajdujące się w kartonie insuliny kosztują pacjenta po zniżce tylko 4 zł – choć ich wartość jest ponad 20-krotnie wyższa. Niska cena leków refundowanych często sprawia, że pacjenci kupują je „na zapas”.

– Gdy cokolwiek jest za darmo, nikt tego nie szanuje – komentuje sprawę na Twitterze Mariusz Politowicz, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Farmaceuci wskazują też, że tego typu sytuacje jeszcze dobitniej udowadniają jak bardzo potrzebna jest w Polsce opieka farmaceutyczna. To w jej ramach farmaceuta mógłby dokonywać przeglądów lekowych oraz przeglądów apteczek pacjentów przewlekle chorych, po to by racjonalizować ich farmakoterapię.

Póki co jednak niewiele wskazuje na to, bo Ministerstwo Zdrowia chciało wykorzystać umiejętności farmaceutów. w ten sposób. Od stycznia w ministerstwie leży projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, w którym zawarto rozwiązania umożliwiające świadczenie opieki farmaceutycznej. Bezowocne okazały się też prace zespołu powołanego w ministerstwie zdrowia, do wypracowania pilotażu opieki farmaceutycznej.