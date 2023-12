Tak zarabiają prezesi w TVP. Sumy robią wrażenie

W roku 2022 łączne zarobki Kurskiego i Matyszkowicza wzrosły do niemal 1,58 mln zł brutto, z tego 621,7 tys. zł brutto podstawy i 739,8 tys. zł brutto w ramach premii. We wrześniu Jacek Kurski został zdymisjonowany, a Mateusz Matyszkowicz przejął od niego fotel prezesa. Od tego czasu tworzy jednoosobowy zarząd TVP. Jak podaje Interia, od stycznia do 20 czerwca 2023 roku Matyszkowicz zainkasował 154,1 tys. brutto pensji podstawowej, a do tego - do podziału z Kurskim - 621,7 tys. zł brutto premii za realizację celów w 2022 roku.