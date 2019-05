"Te krewetki pływają w wodzie, a nie w panierce"

- Oczywiście można je zjeść, niektórzy jedzą - mówi Bartłomiej Mróz, hodowca ozdobnych krewetek i uczestnik krewetkowych zawodów. Zawodów, w których mierzyły się 2 cm skorupiaki, które mogą być warte nawet 16 tys. dolarów za sztukę.

Dni akwarystyki, którym towarzyszą zawody krewetkowe, witają mnie tłumem zwiedzających. Korytarze warszawskiej SGGW są tak pełne, że do każdego wystawcy trzeba się przeciskać.

- Mieliśmy problem z pogodą - wyjaśnia Rafał Maciaszek, organizator imprezy. - Jeden z sędziów leciał do nas z Tajwanu. Z powodu burzy samolot się opóźnił i całe zawody też musieliśmy zacząć później. Teraz trwają zawody, dlatego drzwi muszą być zamknięte, żeby nie przeszkadzać.

Oglądaj też: Money. To się liczy

Za zamkniętymi drzwiami o mistrzowski tytuł walczą krewetki ozdobne. Są znacznie mniejsze od tych, które zazwyczaj lądują na talerzach. Mają 2 - 2,5 cm. długości. W akwariach zazwyczaj przebywa od 3 do 5 sztuk.

Krewetki nie walczą na pięści ani nie rzucają oszczepem. Zawody to konkurs piękności.

Lustereczko, powiedz przecie

Wybory krewetkowej miss (lub mistera) to poważna sprawa. Jury jest międzynarodowe. W jego skład wchodzą: Rosjanin, Niemiec i Tajwańczyk.

- To wiem tylko ja, a ja nie biorę udziału w ocenianiu - mówi Paczkowski. Sędziowie wpisują wyniki na kartach, na których są tylko numery akwariów.

- Każda kategoria, czyli określony gatunek, ma swój określony wzorzec - wyjaśnia Paczkowski. - Oceniamy to, czy krewetki nie mają jakiejś wady genetycznej, jak są ubarwione i czy wszystkie są identyczne.

Bo zawody krewetek to rywalizacja drużynowa. Ocenia się trzy skorupiaki.

- Nie chodzi o to, aby wyhodować jedną idealną, ale żeby były powtarzalne - mówi Paczkowski. - Jeśli w akwarium jest ich więcej, sędziowie biorą pod uwagę trzy, które są do siebie najbardziej podobne. Oceniamy też wielkość. Jeśli krewetka ma mniej niż 2 cm. długości, hodowca dostaje ujemne punkty.

Skąd ta dyskryminacja? Małe krewetki są zazwyczaj ładniejsze i bliżej im do ideału. Znacznie trudniej jest wyhodować skorupiaka, który z wiekiem nie będzie tracił swoich walorów.

- Dodajemy też punkty hodowcom, którzy przysyłają krewetki trudniejsze w wyhodowaniu - mówi Paczkowski. - W jednej kategorii mogą występować np. krewetki jednobarwne i takie z czarnym paskiem. Te z czarnym paskiem jest trudniej wyhodować, dlatego jak ktoś zaryzykuje, to dostanie więcej punktów. Żeby było sprawiedliwie.

- 1100 euro zapłacił na aukcji hodowca za całe to akwarium - mówi Mura Kilic, sędzia warszawskich zawodów. - Najdroższa jaką ja widziałem? 16 tys. dolarów. Za sztukę. Hodowca kupił dwie takie.

- Trafiają się czasem wyjątkowe okazy, po kilka tys. euro czy dolarów - mówi Michał Paczkowski. - W momencie w którym się pojawiła odmiana Fishbone Galaxy, były sprzedawane po 10 tys. euro za sztukę. Ale w Polsce to raczej rzadkość. Co innego w Azji, tam hodowcy potrafią zapłacić za dobry okaz bardzo dużo.

- Mamy trochę inne podejście, niż koledzy w Azji, którzy potrafią dopracowywać jedną odmianę do perfekcji Mamy też nieco inne warunki - mówi Paczkowski. - Ja mam ok. 50 zbiorników i to jest w Polsce uznawane za bardzo dużo. Koledzy z Tajwanu potrafią mieć po 180 - 200 zbiorników, po 70 litrów każdy.